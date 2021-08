Mecz Hapoel Beer Szewa - Śląsk to rewanż za spotkanie we Wrocławiu, które polski zespół wygrał 2-1 po golach Erika Exposito i Roberta Picha. Zwycięzca dwumeczu Hapoel - Śląsk w czwartej (i ostatniej) rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zmierzy się z przegranym z pary Rapid Wiedeń - Anorthossis. Pierwszy mecz Rapid wygrał 3-0, więc prawie na pewno rywalem Śląska lub Hapoelu będzie klub z Cypru.





Hapoel - Śląsk. Worek goli w eliminacjach Ligi Konferencji Europy

Reklama

Lepiej nie uronić ani chwili z meczu Hapoel Beer Szewa - Śląsk Wrocław, bo - biorąc pod uwagę poprzednie pucharowe gry zespołu Jacka Magiery - może to być chwila, w której padnie gol. Goli bowiem, w poprzednich meczach Śląska w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, było pod dostatkiem.



Przypomnijmy, że o ile w meczach z estońskim Paide Linnameeskond było "tylko" 2-1 na wyjeździe (i to po golu Marka Tamasa w ostatnich sekundach) oraz 2-0 we Wrocławiu (tu mecz był już pod kontrolą), to gry z Araratem Erywań to była już jazda bez trzymanki. Wyjazdowe zwycięstwo 4-2 dało Śląskowi dość spory spokój, który w przerwie rewanżu, przy stanie 1-2, został zmącony. Wrocławianom udało się jednak nawet wyjść w tym meczu na prowadzenie, by ostatecznie zremisować 3-3. W końcu, w pierwszym meczu z Hapoelem Beer Szewa, Śląsk wywalczył sobie zaliczkę w postaci zwycięstwa 2-1, która jest o tyle cenniejsza, że od tego sezonu nie działa zasada o większej wadze goli strzelonych na wyjeździe.



Śląsk jest w czołówce statystyk eliminacji Ligi Konferencji Europy pod względem liczby strzelonych goli (trzecie miejsce) i liczby oddanych strzałów (drugie miejsce), a Robert Pich z pięcioma golami jest wiceliderem klasyfikacji strzelców.





Hapoel - Śląsk. Śląsk Magiery w pucharach trochę jak Śląsk Lenczyka i Levy'ego

Śląsk Wrocław trenera Jacka Magiery pod względem widowiskowości i liczby goli w pucharowych meczach nawiązuje do kadencji trenerów Oresta Lenczyka i Stanislava Levy'ego. To wtedy Śląsk, chyba w najlepszym pucharowym dwumeczu w historii klubu, wyeliminował belgijski Club Brugge, po zwycięstwie 1-0 i remisie 3-3.



Wtedy też notował takie wyniki jak 4-0 i 2-2 z Rudarem Pljevlja oraz przegrywał - wysoko, ale z honorem (3-5 i 1-5 z Hannoverem 96 i 1-5, 0-5 z Sevilla CF).





Hapoel - Śląsk. Transmisja tv i stream online

O godzinie 19 rozpocznie się mecz Hapoel Beer Szewa - Śląsk Wrocław. Transmisja tv w Polsacie Sport, stream online na ipla.tv (cena jednorazowego dostępu: 5 zł).



Bartosz Nosal