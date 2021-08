Śląsk Wrocław pierwszy mecz eliminacji Ligi Konferencji z Hapoelem Beer Szewa wygrał 2-1, po golach Erika Exposito i Roberta Picha. W rewanżu do awansu wystarczy mu więc remis. Porażka jednym golem będzie oznaczała dogrywkę, bo UEFA w swoich rozgrywkach pucharowych od tego sezonu zniosła zasadę większej wagi dla goli zdobytych na wyjeździe. Porażka dwoma golami (i więcej) oznacza dla Śląska Wrocław pożegnanie z europejskimi pucharami.

Hapoel - Śląsk. Trener Jacek Magiera: Upały? To nie jest atut rywali

To nie Beer Szewa, a Petach Tikwa gości mecz Hapoel - Śląsk Wrocław, ale to niewiele zmienia w temacie upału. W obu tych miastach w dniu meczu panowała temperatura ok. 34-36 st. C, a w porze spotkania upał zelżeje do ok. 28-30 stopni. Trener Jacek Magiera się tym jednak specjalnie nie przejmuje: - . Nie uważam warunków pogodowych za aż tak wielki atut gospodarzy jutrzejszego meczu. W Polsce też były upały w tym roku, w Chorwacji podczas naszego obozu przygotowawczego również. Adaptowaliśmy się do takich temperatur. Naszym celem jest awans do IV rundy i drużyna będzie tak przygotowana, by o ten awans walczyć - mówił Jacek Magiera na konferencji prasowej przed meczem Hapoel - Śląsk.





Hapoel - Śląsk. Trener Jacek Magiera o składzie swojego zespołu

Na trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji Europy nie został zgłoszony Marcel Zylla, który jest kontuzjowany od dłuższego czasu. Nie ma z nami również kontuzjowanego Waldemara Soboty oraz młodych zawodników: Javiera Hyjka, Kacpra Radkowskiego i Sebastiana Bergiera. Przyjechaliśmy do Izraela z 22 zawodnikami Śląska, każdy z nich jest zdrowy i gotowy do gry.

Hapoel - Śląsk. Kto faworytem walki o IV rundę el. Ligi Konferencji?

- Trudno na szali postawić, który zespół wśród naszych rywali w Lidze Konferencji Eurropy był najmocniejszy. Każdy jest inny, każdy ma inną tożsamość, styl, zawodników. Wiadomo, że w każdej kolejnej rundzie wartość drużyny i jakość przeciwnika wzrasta. Nie patrzymy na to w ten sposób, kto jest faworytem danego meczu, a kto nie. Skupiamy się na sobie, na tym jak my będziemy przygotowani, by walczyć o awans. To nasz cel, priorytet i drużyna o tym wie - podkreśla trener Jacek Magiera przed meczem Hapoel - Śląsk.



- Nie można porównywać dwumeczu Hapoel - Śląsk z tym, gdy prowadziłem Legię przeciwko Hapoelowi Tel Aviw. Ten mecz decyduje o tym, kto gra dalej, wtedy była to faza grupowa to inna sytuacja. Byłem w Izraelu chyba trzy razy, również zgrupowanie reprezentacji Polski. Wiem, jak wygląda atmosfera na trybunach, wszystko, co dzieje się dookoła meczu, ale najważniejsze jest nasze przygotowanie tu i teraz. To w sporcie jest najważniejsze. Masz szansę - wykorzystaj ją. Nie patrzymy na to co było kilka lat temu, ani co będzie za tydzień - dodaje trener Jacek Magiera.

Śląsk Wrocław w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Kto rywalem przy awansie?

Śląsk pierwszym meczem z Hapoelem Beer Szewa przedłużył swoją passę meczów bez porażki w eliminacjach Ligi Konferencji Europy do pięciu spotkań. Wcześniej drużyna Jacka Magiery wygrała z estońskim Paide Linnameeskond (2-1 na wyjeździe oraz 2-0 we Wrocławiu) i wyeliminowała Ararat Erywań (zwycięstwo 4-2 na wyjeździe oraz remis 3-3 we Wrocławiu). Zwycięzca dwumeczu Hapoel - Śląsk w czwartej (i ostatniej) rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zmierzy się z przegranym z pary Rapid Wiedeń - Anorthossis. Pierwszy mecz Rapid wygrał 3-0, więc prawie na pewno rywalem Śląska lub Hapoelu będzie klub z Cypru.

Hapoel - Śląsk. Transmisja telewizyjna i online

O godzinie 20 czasu izraelskiego, a o godzinie 19 czasu polskiego rozpocznie się mecz Hapoel Beer Szewa - Śląsk Wrocław. Transmisja telewizyjna w Polsacie Sport, online na ipla.tv (cena jednorazowego dostępu: 5 zł).



Bartosz Nosal