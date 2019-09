Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0-0. Putnocky: Jest niedosyt, bo powinniśmy wygrać”

Matusz Putnocky zrobił swoje. W meczu przeciwko Górnikowi w Zabrzu zachował czyste konto. Nie popisali się jednak jego koledzy z przednich formacji i wyjazdową potyczkę Śląsk Wrocław zakończył z wynikiem 0-0.

34-letni Putnocky, po przejściu latem z Lecha do Wrocławia przeżywa renesans formy. W Zabrzu po raz trzeci w tym sezonie nie dał się zakończyć w ligowym spotkaniu. Po meczu nie miał jednak zadowolonej miny.

- Jest niedosyt, bo jak było widać na boisku, to my byliśmy lepsi przez całe spotkanie, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż przeciwnik. Niestety, nie udało się ich wykorzystać. Z drugiej strony punkt na ciężkim terenie jest zdobyczą, ale mimo wszystko dominuje uczucie niedosytu - mówił nam po meczu na Stadionie imienia Ernesta Pohla.

Wrocławianom zabrakło w Zabrzu skuteczności. Dobre sytuacje miał Przemysław Płacheta. W końcówce okazję miał także rezerwowy Daniel Szczepan, po którego strzale głową piłka o centymetry minęła bramkę Górnika. - Mieliśmy dwie świetne sytuacje pod bramką przeciwnika, jedną w pierwszej połowie, a kolejną po przerwie. Jeżeli nie wykorzystuje się takich okazji, to na wyjeździe nie można wygrać. Szkoda tego, ale co zrobić. Jedziemy dalej, jest zero z tyłu, jest na czym budować - uważa doświadczony słowacki bramkarz, który razem ze swoim rodakiem w bramce Górnika Martinem Chudym, był solidnym punktem swojego zespołu.

Po meczach ósmej kolejki Śląsk stracił pozycję lidera Ekstraklasy. Teraz tabelę Ekstraklasy otwiera Pogoń Szczecin z 17 punktami na koncie. Dobrze prezentujący się zespół z Wrocławia ma o "oczko" mniej i spadł na pozycję numer dwa. Putnockiego to jednak nie martwi. - Patrzymy na siebie, na to jak gramy. Teraz przed nami spotkanie derbowe z Zagłębiem Lubin, trzeba się do niego dobrze przygotować i będzie OK - podkreśla. Z lubinianami drużynie prowadzonej przez Vitezslava Laviczkę przyjdzie się zmierzyć w najbliższą sobotę u siebie. To będzie jedno z najciekawszych spotkań dziewiątej kolejki Ekstraklasy.

Michał Zichlarz, Zabrze