W drugim sobotnim meczu Ekstraklasy Śląsk Wrocław zremisował z Lechem Poznań 1-1. Mecz odbył się przy pustych trybunach.

W poprzedniej kolejce Śląsk przegrał z Legią Warszawa 0-3. Tamto spotkanie zostało przerwane na 10 minut z powodu odpalenia pirotechniki na trybunach. W konsekwencji wojewoda dolnośląski zdecydował o zamknięciu stadionu we Wrocławiu na mecz z Lechem.



Brak dopingu dał się we znaki piłkarzom. Obie drużyny grały ospale. Pierwsza połowa toczyła się w bardzo wolnym tempie. Tylko momentami obie drużyny próbowały przyspieszyć. Miały jednak problem, żeby stworzyć składną akcję.

Udało się to piłkarzom Śląska w 26. minucie. Mateusz Cholewiak przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową, wbiegł w pole karne i zwiódł obrońcę. Uderzył jednak źle i trafił w Mickeya van der Harta.

W kolejnej akcji napastnik Śląska był skuteczniejszy. Z prawej strony dośrodkował Robert Pich, a Cholewiak nabiegał na krótki słupek. Wbiegł między dwóch obrońców i z bliska trafił do siatki.

Lech był bezsilny. Co prawda dłużej utrzymywał się przy piłce, ale nic z tego nie wynikało. Śląsk nastawił się na kontry i czekał na kolejną szansę.

Doczekał się w 38. minucie. Przemysław Płacheta zagrał w pole karne do Michała Chrapka, który trafił do siatki. Skrzydłowy Śląska wcześniej był jednak na spalonym i gol nie został uznany. W efekcie, do przerwy, Śląsk prowadził jedną bramką.