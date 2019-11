Ekstraklasa. Śląsk Wrocław chce kontynuować dobrą passę na swoim stadionie

Śląsk jest jedynym zespołem w piłkarskiej ekstraklasie, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał na własnym stadionie. Jeżeli w niedzielę wrocławianie nie polegną z Wisłą Kraków, licząc poprzednie rozgrywki, seria zostanie przedłużona do 10 meczów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0-0. Matusz Putnocky po meczu. Wideo INTERIA.TV

Ostatni raz Śląsk na własnym boisku przegrał 25 kwietnia z Górnikiem Zabrze (1-2). Po tej porażce znalazł się w strefie spadkowej i wydawało się, że już nic nie uchroni go przed spadkiem. To był jednak moment zwrotny, bo później zespół zaczął wygrywać, utrzymał się w lidze, a u siebie pozostaje niepokonani od siedmiu miesięcy.

Reklama

Czeski trener Śląska Vitezslav Lavicka przyznał, że dobre występy na własnym boisku to w dużej mierze zasługa kibiców.

- Kibice są dla nas dużym wsparciem. Życzę sobie i całej drużynie, aby licznie przychodzili i dalej nam pomagali, jak to było do tej pory. To pomoże nam przedłużyć serię i zdobyć trzy punkty w niedzielę - powiedział szkoleniowiec.

Podobnie skuteczniejszą postawę u siebie tłumaczył obrońca wrocławskiej ekipy Wojciech Golla.

- Z pewnością dużo daje nam wsparcie trybun. Nie rozmawiamy jednak o tym w szatni, dlaczego u siebie jesteśmy niepokonani i nie analizujemy tego. Możliwe, że Wisła Kraków będzie teraz trudniejszym rywalem niż się wydaje. Oglądałem jej mecze i uważam, że pechowo traciła punkty - skomentował piłkarz Śląska.

Dwa ostatnie spotkania z Wisłą wrocławianie u siebie przegrali - w poprzednich rozgrywkach 0:1, a w sezonie 2017/18 - 0:2. Ostatni raz pokonali na własnym stadionie krakowian 18 lutego 2017 roku (1-0).

Od kwietnia z niczym z Wrocławia wyjechały: Wisła Płock, Arka Gdynia (po dwa razy), Cracovia, Piast Gliwice, a punkt wywiozły: Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin i KGHM Zagłębie Lubin. Do poprawienia klubowego rekordu Śląskowi jednak jeszcze daleko, bo ten wynosi 28 meczów i został ustalony w latach 80. poprzedniego wieku.

"Biała Gwiazda" po siedmiu porażkach z rzędu spadła na ostatnią pozycję w tabeli. W przerwie w rozgrywkach na mecze eliminacje mistrzostw Europy nastąpiła w klubie zmiana trenera - Artur Skowronek zastąpił Macieja Stolarczyka.

Początek meczu Śląsk - Wisła Kraków w niedzielę o godz. 17.30.

Wyniki, terminarz i tabela PKO Ekstraklasy