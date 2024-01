Nie wierzę, że to było skorumpowane. Dlaczego? Dzień wcześniej rozmawialiśmy z dyrektorem sportowym o wielu tematach, zarządzaniu, naszych podróżach, transferach, ale także o równości sędziów w chorwackiej lidze i sparingach. Jeśli widzielibyście tyle meczów chorwackiej ligi i ich sparingów jak ja, bylibyście zupełnie spokojni i ponad to, w pewnym stopniu to normalne. Dla nas dobre doświadczenie, bo nawet takie mecze mogą się zdarzyć w Ekstraklasie, przykład mecz z Ruchem Chorzów, więc musimy być na to psychicznie przygotowani. Szukam plusów we wszystkim. Organizator meczu to długoletni, solidny partner wielu klubów, a na ten mecz wybrano sędziów ze Słowenii, aby uniknąć stronniczości na rzecz jednej z drużyn.

~ David Balda