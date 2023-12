Derby wieńczą dzieło. Sensacyjny lider przezimuje na tronie

Lider Ekstraklasy Śląsk Wrocław przegrał do tej pory tylko dwa razy w sezonie 2023/24 - ze Stalą Mielec na wyjeździe i u siebie z Zagłębiem Lubin - dlatego dziś drużyna trenera Jacka Magiery pałała chęcią rewanżu. Cel udało się spełnić, jak w wielu wcześniejszych meczach Śląsk nie był lepszy od rywala, ale więcej razy trafił do siatki i wywiózł z Lubina bezcenną derbową wygraną 2-1.

Już w 6. minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Marko Poletanović, który był w samym środku pola karnego, jego mocny strzał zblokowali obrońcy i Rafał Leszczyński nie miał problemu by złapać piłkę. W końcu to najlepszy bramkarz Ekstraklasy w tym sezonie. Niespodziewanie to właśnie Serb Poletanović stanowił największe zagrożenie dla bramki gości - niebawem znów znalazł się w dogodnej sytuacji, gdy doszedł do dośrodkowania aktywnego Mateusza Wdowiaka.

Lider tabeli pierwszy raz na dobre zagościł pod polem karnym lubinian dopiero tuż przed 20. minutą spotkania. Na boisku w Lubinie dominowała twarda walka w środku pola - jak to w derbach. Gospodarze mieli inicjatywę i starali się rozrywać defensywę Śląska strzałami z dystansu - tak jak wychowanek "Miedziowych" Damian Dąbrowski w 40. minucie. Zaraz lubiński snajper, Dawid Kurminowski fantastycznie strzelał nożycami, a Leszczyński musiał wspiąć się na wyżyny swych możliwości, by obronić to uderzenie.

Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando gospodarzy, dlatego od 46. minuty trener WKS dokonał modyfikacji ustawienia na trzech obrońców i dwóch zmian w składzie. Już w pierwszej akcji drugiej połowy do siatki trafił jeden z rezerwowych - Michał Rzuchowski pierwszym dotknięciem piłki wyprowadził Śląsk na prowadzenie.

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 2:0. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Po tej bramce Śląsk jakby chwycił wiatr w żagle, lider wrocławian Erik Exposito dośrodkował idealnie do Martina Konczkowskiego, który strzelał głową. To powinien być gol, ale Jasmin Burić pewnie obronił. Co się odwlecze...Piotr Samiec-Talar główkował z najbliżej odległości, Burić sparował piłkę, ale wobec dobitki Exposito był już bezradny - 2-0 dla Śląska, to 14 już gol lidera wrocławian w tym sezonie. Gdy wydawało się, że jest już po meczu, w 84. minucie Miguel Munoz zdobył bramkę kontaktową dla Zagłębia po rewelacyjnej asyście Serhija Bulecy.

KGHM Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1-2 (0-0)

