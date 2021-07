Ararat Erywań - Śląsk Wrocław. Gdzie oglądać?

Śląsk udanie zainaugurował swój udział w eliminacjach do nowych europejskich rozgrywek, pokonując w dwumeczu estońską ekipę Paide Linnameeskond.



Teraz wrocławianie zmierzą się z Araratem Erywań, który w poprzedniej rundzie rozprawił się z węgierskim FC Fehervar.



- Nie będę zdradzał, jak chcemy zagrać. Nie możemy jednak wpaść w pułapkę i mamy być przygotowani na każdą możliwość, na każdy wariant i na każde wydarzenie na boisku. Dużo z drużyną rozmawiamy, aby podtrzymać gotowość do meczu. Zaczynamy taki moment sezonu, że będziemy grać co trzy dni i chcemy, aby to trwało aż do grudnia. Jutrzejszy mecz jest jednym z etapów, który musimy zrealizować, aby ten cel uzyskać - stwierdził trener Śląska Jacek Magiera na przedmeczowej konferencji prasowej.



Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź





Ararat Erywań - Śląsk Wrocław. Transmisja

Reklama

Rozgrywany w Armenii mecz rozpocznie się w czwartek o godzinie 15.00. Transmisja spotkania w Polsacie Sport i na Ipla.tv.



Czytaj także: Tokio 2020 - wielcy nieobecni w reprezentacji Polski