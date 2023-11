Amerykanin chce grać dla Polski i Śląska Wrocław. Ma zaledwie siedemnaście lat

Młodziutki piłkarz dopiero rozpoczyna seniorską karierę - na razie występuje w rozgrywkach młodzieżowych w barwach Columbus Crew . Obowiązująca umowa wiąże go jednak z klubem tylko do końca roku, więc Mrowka już wkrótce będzie mógł zmienić barwy, w dodatku na zasadzie wolnego zawodnika.

Mrowka chce grać w naszej kadrze

Nazwisko zawodnika od razu pokazuje, że ma on związku z naszym krajem. Ojciec piłkarza faktycznie ma polskie pochodzenie, za to jego matka pochodzi z Filipin. Amerykanin zaskoczył i przyznał w rozmowie z TVP Sport, że... myśli o występach w naszej reprezentacji. Co więcej, Polski Związek Piłki Nożnej miał już rozmawiać z jego tatą i sondować, czy Mrowka faktycznie w przyszłości byłby zainteresowany grą w polskich barwach.