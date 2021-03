Garcia do Tuszyńskiego, ale zapędzili się do linii końcowej gracze Wisły, po czym wrócili poza obręb pola karnego z piłką. Trochę bez pomysłu.

Lewą stroną wolą zakradać się w pole karny płocczan piłkarze Śląska, teraz zrobił to Tuszyński, ale za wysoko dogrywał do Garcii

Z kornera Szwoch do Garcii na woleja, widać że to ćwiczony stał fragment gry, za to brawo. Uderzenie jednak koniecznie do poprawki.