Czorbadżijski wywalczył rzut wolny na połowie rywala. To dobra okazja do dośrodkowania piłki w pole karne. Faulował Quintana.

Śląsk zdecydowanie przeważa, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Nie przekłada się to jednak na wynik.

Stal mogła wykorzystać błąd Bejgera. Mak zagrał piłkę do Getingera, który - wydawało się - miał dobrą okazję do oddania strzału. Skiksował jednak pod presją rywala.

Centra Pawłowskiego w stronę Quintany. Napastnika Śląska wyprzedził wychodzący do piłki Strączek, pewnie łapiąc ją w rękawice.

Hinokio ruszył do prostopadłego podania, lecz niedokładnie zagrywał Sitek. Mają czego żałować niepokonani od dwóch miesięcy w lidze goście. Mogło być groźnie.

Dośrodkowanie do Quintany, który nie był w stanie oddać strzału. Zrobił to jednak za to po chwili jeden z jego kolegów, ale nie trafił w bramkę.