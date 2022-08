Niesamowity wynik w polskiej lidze. Jak oni to strzelili?

Tak wysoka wygrana to spore wydarzenie nawet w lidze okręgowej, czyli szóstej lidze (siódmym poziomie rozgrywkowym) w Polsce. W pierwszej kolejce rezerwy Sandecji Nowy Sącz na wyjeździe zmiotły Białą Brunary 25-0. To imponujący powrót rezerw Sandecji do rozgrywek i oczywiście perowadzenie w tabeli ligi okręgowej w Małopolsce.

Rekord Guinnessa w wysokości wygranej w meczu piłkarskim to 149-0. W takich rozmiarach 31 października 2002 roku zespół AS Adema pokonał l'Emyrne w lidze malgaskiej, ale ten mecz był rodzajem protestu przeciwko jakości sędziowania na Madagaskarze. Po prostu piłkarze l'Emyrne stali i pozwalali strzelać sobie kolejne gole.

Do historii wysokich wyników przeszedł przede wszystkim ten z eliminacji mundialu 2002 roku między Australią a Samoa Amerykańskim. Australijczycy wygrali 31-0, co przyspieszyło ich ewakuację ze strefy Oceanii do Azji. Dla Samoa Amerykańskiego pogrom był ciężkim przeżyciem, ale też początkiem jednej z najwspanialszych historii w dziejach światowego futbolu, o której można przeczytać tutaj.

