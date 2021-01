Arkadiusz Aleksander decyzją rady nadzorczej został prezesem pierwszoligowej Sandecji – poinformował sądecki klub. Jednocześnie ogłoszono, że prokurentem piłkarskiej spółki pozostanie Miłosz Jańczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ekstraklasa". Paulina Czarnota-Bojarska. w szampańskim nastroju wspomina mistrzowskie fety w polskiej lidze. Wideo INTERIA.TV

Od 3 listopada stanowisko prezesa Sandecji nie było obsadzone, gdyż rada nadzorcza nie zdecydowała się powołać na nie Pawła Cieślickiego.

Reklama

40-letni Aleksander to były piłkarz, a potem dyrektor sportowy Sandecji. Gdy sprawował tę funkcję, klub z Nowego Sącza w 2017 roku, po raz pierwszy historii, awansował do ekstraklasy. Po spadku odszedł z Sandecji, ale powrócił do niej pod koniec lipca 2020 i objął funkcję wiceprezesa.

Sandecja zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli 1. ligi z dorobkiem 13 punktów. Pod koniec ubiegłego roku Rada Miasta Nowego Sącza dokapitalizowała piłkarską spółkę kwotą dwóch milionów złotych, które zostały przeznaczone na spłatę najbardziej pilnych długów.

gw/ cegl/

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!



Sprawdź!