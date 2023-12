Legenda Ruchu Chorzów nie żyje. Klub w żałobie po śmierci Bernarda Bema

"Treningi piłkarski rozpoczął w KS 22 Dąbrówka Mała. Później grał w katowickim Kolejarzu, by na początku 1958 roku trafić na Cichą " - napisano.

Bem przeszedł rzadką drogę, ale też znaną na przykładzie innych piłkarzy, a mianowicie zaczynał jako napastnik, by z czasem stać się... obrońcą . "W pierwszym zespole "Niebieskich" zadebiutował dokładnie w 38. urodziny Ruchu, 20 kwietnia 1958 roku, w wyjazdowym meczu z Odrą Opole (1:1)" - czytamy na oficjalnej stronie Ruchu.

"W Ruchu grał do 1971 roku, kiedy przeszedł do BKS-u Stal Bielsko-Biała, gdzie wkrótce zakończył karierę. Łącznie w "Niebieskich" barwach rozegrał aż 307 spotkań, w których strzelił 28 bramek. Z Ruchem zdobył dwa tytuły mistrza Polski - w 1960 i 1968 roku. Po zakończeniu kariery "Berek" nadal był związany z Ruchem jako kierownik drużyny. Tę funkcję pełnił z kilkuletnią przerwą od 1969 r. aż do połowy lat 90.".