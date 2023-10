Skończy się tułaczka 14-krotnego mistrza Polski. Są pieniądze na stadion

Ruch Chorzów to jeden z ostatnich wielkich polskich klubów, które nie mają stadionu z prawdziwego zdarzenia. Obiekt przy ul. Cichej przestał spełniać wymogi licencyjne i od początku roku chorzowianie musieli grać w Gliwicach. Trochę to jeszcze potrwa, zanim wrócą do siebie, ale miasto i państwo zapewniło pieniądze na budowę nowego stadionu.