Ruch Chorzów rośnie w siłę nie tylko sportowo, ale i kibicowsko

Stowarzyszenie ma się czym pochwalić. - Jesteśmy dumni, że w okresie wakacyjnym udało nam się tyle osiągnąć - przyznaje Mariusz Martowicz, członek komisji rewizyjnej stowarzyszenia.



Nic dziwnego; ostatni kwartał dla Wielkiego Ruchu, który działa ze składek członkowskich, był najbardziej udany pod względem finansowym w historii stowarzyszenia. Wpływy ze składek w ostatnich trzech miesiącach wyniosły 74 tysiące zł. - W stosunku do wyniku osiągniętego w takim samym czasie w ubiegłym roku to rezultat lepszy aż o 36.953 zł, czyli 98,4%. Od początku roku na nasze konto z tytułu składek oraz darowizn wpłynęło 207.632 zł. Prognozujemy rok zamknąć z wpływami rzędu 280-300 tys. zł. Pod względem finansowym był to najbardziej udany kwartał w historii naszego stowarzyszenia. Zrealizowaliśmy dzięki temu kilka ciekawych pomysłów, do tego licznie zaznaczyliśmy naszą obecność na stadionie oraz na wyjazdach a w międzyczasie drużyna zdążyła wystartować z sukcesami na szczeblu centralnym - cieszy się Mariusz Martowicz.

Ruch Chorzów: wsparcie dla pierwszej drużyny i dla kibiców

Na co organizacja przeznacza pieniądze? Nowa strefa kibica (nowoczesny pawilon, który zastąpił przy stadionie na Cichej popularny lecz wysłużony i sfatygowany Grzybek) kosztowała 140 tysięcy. Wielki Ruch sfinansował całość, po 20 tysięcy dołożyły kibice Ruchu zgrupowani w FC Deutschland i FC Blue England. Elementem składowym strefy jest ścianka, na którą wpisani zostali członkowie WR, którzy przyczynili się do jej powstania (oczywiście ci, którzy wyrazili zgodę).

Z kolei 30 piłek i kompresor dla klubu kosztowały 15 500 zł, mają służyć pierwszej drużynie. Stowarzyszenie zdecydowało się także zakupić za 11 860 zł roczny dostęp do platformy Instat - 11 860 zł. - To narzędzie, które gromadzi dane i pozwala lepiej analizować grę drużyny. Z programu korzysta ponad dwa tysiące klubów na całym świecie, w tym teraz i Ruch. To cenne wsparcie pracy sztabu szkoleniowego - podkreśla Mariusz Martowicz. Oznaczało to wydatki w kwocie 178 185 zł.

Ruch Chorzów: codziennie jeden nowy kibic z deklaracją

Liczba płacących większą składkę niż ustalone 19,20 zł to 321 osób (o 21 więcej niż w poprzednim kwartale). Najwyższa miesięczna regulowana składka wynosi obecnie 192 zł. Obecny stan konta to 90 521 zł. Stowarzyszenie Wielki Ruch posiada obecnie: 1546 członków (doszło 99, w tym pierwszy członek z terenu... Słowacji, 13 osób zrezygnowało). Od początku roku liczba nowych wspierających to 245 osób. - Liczniki mocno ruszyły z miejsca. Statystycznie każdego dnia swoją deklarację przesyła do nas nowa osoba. Inwestycje takie jak powstanie strefy kibica przyciągają chętnych. Od początku października przyjęliśmy do n. Cas 45 nowych osób - cieszy się Martowicz. Czego sobie życzy? - Żeby nasze stowarzyszenie zaczęły dostrzegać firmy, żeby nabrały do nas zaufania. Chciałbym zeby biznes też się na nas otworzył. Fajnie byłoby realizować projekty również we współpracy z podmiotami komercyjnymi - kończy.

Zdjęcie Kibice Ruchu Chorzów uhonorowani na ściance Strefy Kibiców przy ul. Cichej / Paweł Czado / INTERIA.PL