Ruch Chorzów, który zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie, ma nowego trenera. Został nim Janusz Niedźwiedź, poprzednio mocno łączony z Cracovią. Niedźwiedź jeszcze na początku tego sezonu prowadził Widzew Łódź, który wprowadził do Ekstraklasy w sezonie 2021/22. Nowego szkoleniowca czeka arcytrudne zadanie - przerwę zimową Ślązacy spędzą na przedostatnim miejscu tabeli, z pięcioma punktami straty do strefy bezpieczeństwa. Ruch Chorzów, w 19 spotkaniach odniósł tylko jedną (!) wygraną - było to pod koniec lipca w domowym spotkaniu z innym beniaminkiem - ŁKS.