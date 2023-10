Legendarny klub osiadł na dnie. "Bać się można śmierci"

Niesamowitą huśtawkę nastrojów przeżywają w ostatnich latach kibice Ruchu Chorzów . Od roku 2017 "Niebiescy" zaliczyli trzy kolejne degradacje i z Ekstraklasy trafili aż do III ligi. Gdy wydawało się, że wszystko stracone, nastąpiło wielkie i wspaniałe odrodzenie. Ruch szczebel po szczeblu wracał na swoje miejsce i zaliczył trzy kolejne promocje i dziś gra na najwyższym szczeblu rozgrywek. Nie udało się tego na 100 procent potwierdzić, ale nie było chyba w tym okresie podobnego przypadku na całej kuli ziemskiej.

Zgodnie z prawem sinusoidy, po słońcu przyszedł deszcz i obecnie Ruch zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie, wyprzedzając tylko różnicą bramek innego beniaminka, Łódzki KS . Jest to nowa sytuacja dla kibiców, którzy przez ostatnie lata przyzwyczaili się do sukcesów - jak mówi prezes klubu Seweryn Siemianowski - przez trzy lata ze 115 meczów ligowych, Ruch przegrał tylko 15.

Mimo falstartu w Ekstraklasie nie ma co załamywać rąk, bo to dopiero początek rozgrywek i na pewno jeszcze nie wszystko stracone, ale jak zwykle w takich sytuacjach pojawiły się pogłoski o zagrożonej posadzie trenera Jarosława Skrobacza. Prezes chorzowskiego klubu w rozmowie z portalem weszło jednoznacznie ucina temat i wszelkie dywagacje:

Trudna sytuacja Ruchu Chorzów. Prezes nie panikuje

Prezes Siemianowski przyznaje, że przez kilka lat nieobecności Ruchu Ekstraklasa poszła do przodu i zwyczajnie "Niebieskim" odjechała. Najwyraźniej widać to w temacie infrastrukturalnym. Legendarny obiekt przy Cichej nie nadaje się do gry na tym szczeblu, Ruch był zmuszony korzystać z gościny Piasta (i notując o wiele wyższą frekwencję od lokalnego klubu). "Niebiescy" jeszcze jeden mecz w roli gospodarza rozegrają w Gliwicach, a potem przenoszą się na chorzowski Stadion Śląski.