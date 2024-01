Legendarny klub blisko transferu. To ma być duże wzmocnienie

Ruch zimuje na przedostatniej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Niebiescy do bezpiecznego miejsca tracą 6 punktów. Przed zespołem bardzo trudna misja, a jest nią oczywiście utrzymanie wśród najlepszych. Czeskie media donoszą, że do Chorzowa na zasadzie wypożyczenia przeniesie się Adam Vlkanova z Viktorii Pilzno. To ma być duże wzmocnienie beniaminka.