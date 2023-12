Kłopoty legendarnego klubu. Reprezentant Czech na ratunek?

Historia ostatnich lat ponad 100-letniego, 14-krotnego mistrza Polski, Ruchu Chorzów przypomina prawdziwy kalejdoskop. Od 2017 r. zjazd po równi pochyłej - trzy kolejne degradacje i z ekstraklasowego "Niebiescy" stali się klubem III-ligowym, prestiżowe mecze z Górnikiem Zabrze czy Legią Warszawa zastąpiły potyczki z Foto-Higieną Gać i LKS Goczałkowice-Zdrój . Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i mówiono nawet o stworzeniu nowego podmiotu, który kontynuowałby tradycje Ruchu zaczął się nie do końca logiczny, ale fantastyczny marsz w górę. "Niebiescy" jako beniaminek wygrali rozgrywki II i potem I ligi, by w sezonie 2023/24 zameldować się tu gdzie ich miejsce w Ekstraklasie.

Niestety, gra na najwyższym szczeblu rozgrywek to już inna para kaloszy i przerwę zimową "Niebiescy" spędzą na przedostatnim miejscu tabeli, z pięcioma punktami straty do strefy bezpieczeństwa. Ruch Chorzów, który zdążył już zmienić trenera (Jarosława Skrobacza zastąpił jego były asystent, Jan Woś) w 19 spotkaniach odniósł tylko jedną (!) wygraną - było to pod koniec lipca w domowym spotkaniu z innym beniaminkiem - ŁKS.