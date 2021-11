Kamil Durczok miał wielką miłość i jedno marzenie. Już nigdy go nie spełni

16 listopada nad ranem zmarł Kamil Durczok. Taka szokująca wiadomość obiegła media. Jak dowiedziała się Interia , dziennikarz miał krwotok i trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Mimo podjętych prób nie udało się uratować jego życia. Przekazano, że Durczok zmarł o godzinie 4:23 "w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia".

W maju dziennikarz informował w mediach społecznościowych o problemach zdrowotnych. Pisał, że wymagał hospitalizacji. Wówczas przez pół nocy przetaczano mu krew.

Świeża krew zawsze dobrze robi. Przetaczali przez pół nocy. Ciemno było, zatem trudno powiedzieć, czy była błękitna. Z pewnością nazywała się BRh+. Nisko się kłaniam wszystkim krwiodawcom. Robicie robotę - napisał.

Kamil Durczok był kibicem Ruchu Chorzów. To była jego wielka miłosć

Durczok był Ślązakiem z krwi i kości, a także fanem piłki nożnej. W sierpniu 2014 roku wystąpił publicznie na murawie - w meczu TVP - TVN. Kilkukrotnie brał udział w spotkaniach meczowych polityków i gwiazd TVN-u. Pojawiał się również na trybunach, chociażby na meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Koreą Południową w 2018 roku i na spotkaniach chorzowskiego Ruchu, którego był wiernym kibicem.

Jego wielkim marzeniem było zasiąść na nowo wybudowanym stadionie swojej drużyny. Jak wspominał w jednym ze swoich felietonów, "Niebiescy" to jego wielka miłość.

Żeby było jasne - nie wierzę w nowy stadion. Ale będę pijany ze szczęścia, jeśli uda się go wybudować. Ruch to mój klub, moja młodość, moja miłość i masa sentymentów. Bardzo chciałbym oglądać 'szpile' z nowoczesnych trybun, a nie z archiwalnego blaszaka. Marzę o rozgrywanych na nowej murawie elektryzujących pojedynkach w ekstraklasie. Oczyma wyobraźni widzę, jak do nowych szatni schodzą z boiska, z pucharem w rękach, Mistrzowie Polski w niebieskich barwach. Jak 'wszystkiego niebieskiego' wydobywa się rykiem z tysięcy gardeł najfajniejszej publiczności w Polsce. Ale to marzenia. Na razie jest twarda rzeczywistość, jeszcze twardsze realia, fura kłopotów i poprzednie władze klubu w areszcie. Czyli średnio. Pomarzyć jednak można. Bo przecież marzenia mają barwę niebieską - pisał na łamach Silesionu.

Było to w pod koniec sezonu 2016/2017, kiedy to Ruch zmagał się z ogromnymi problemami. Z klubem pożegnał się Patryk Lipski, na jaw wyszło, że chorzowianie zalegają z premiami dla swoich zawodników, PZPN cofnął im licencję, a na domiar złego "Niebiescy" spadli z Ekstraklasy.



Ruch się wyłożył, bo ciężko na to pracował. Latami. Idiotyczna gra, podjęta z grupką gówniarzy, nazywających siebie kibicami, a będących zwykłymi chuliganami albo bandytami, obciąża tak kolejnych prezydentów miasta, jak i władze klubu. To pierdoły, że tych młodzieniaszków trzeba szanować, bo to kibice, kochają klub, futbol, Chorzów, są najwierniejsi i dlatego to partnerzy. Podobne idiotyzmy wygadywali właściciele Legii, tolerując kolejne wybryki Żylety. I co? I nic, prócz rozgrywania meczów przy pustych trybunach - pisał wówczas Durczok.

Dziennikarz odnosił się też do sytuacji z ostatniego meczu Ruchu w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Kibice wbiegli na murawę, a łapali ich... policjanci przebrani w kamizelki dla fotoreporterów. Sprawę potępiło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Nie spodobała się też Durczokowi.

Gwóźdź do trumny to akcja z rozdawaniem kamizelek FOTO policjantom. Mam we władzach klubu znajomych, nawet bliskich. Ale coś Wam powiem, moi drodzy: Bóg was opuścił, jeśli zgodziliście się na ukrycie pod szyldem mediów uzbrojonych w pistolety policjantów. Wstydźcie się. To więcej niż głupota. To zbrodnia - wyjaśniał.

Durczok nie doczekał się spełnienia wielkiego marzenia

Dziennikarz nie doczekał się nowego obiektu Ruchu Chorzów. Niedawno poinformowano, że ostatnia próba pozyskania pieniędzy na budowę stadionu nie powiodła się. Władze miasta zwróciły się z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, proszono też w Ministerstwie Sportu i Turystyki, lecz bez efektu.



A przecież obietnica nowego stadionu przy ulicy Cichej została złożona już wiele lat temu przez prezydenta Andrzeja Kotalę. Kibice nie pozwalają o tym zapomnieć. W sierpniu zebrali się na rynku przed urzędem miasta i razem świętowali 6. rocznicę odsłonięcia makiety nowego stadionu swojej drużyny. Mieli ze sobą tort, a na nim ułożona została cyfra 2 521 500 mająca symbolizować rzekomą kwotę do tej pory wydaną na obiekt, który nie powstał.

Realizacja inwestycji wydaje się wciąż bardzo odległa.



