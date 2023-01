Inspektorzy zamknęli stadion Ruchu Chorzów. Pęknięcia w konstrukcji

Stadion Ruchu Chorzów to jeden z najstarszych tego typu obiektów, który do tej pory nie przeszedł gruntownej modernizacji. Powstał w 1935 roku, a w 1968 roku zamontowano sztuczne oświetlenie. I to właśnie podczas ekspertyzy przeprowadzonej przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wizji lokalnej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o zamknięciu stadionu.