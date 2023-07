Historyczna chwila Ruchu! Czekali dokładnie 2242 dni

Ruch Chorzów to jeden z najbardziej zasłużonych klubów w historii polskiej piłki nożnej. "Niebiescy" aż czternaście razy byli mistrzami kraju. Ostatnie lata zespół z Górnego Śląska spędził jednak na niższych poziomach rozgrywkowych . W sezonie 2016/2017 chorzowianie spadli z Ekstraklasy do I Ligi , a później rok po roku byli degradowani coraz niżej. Kampanię 2019/2020 rozpoczęli w III Lidze. Klub pogrążył się w organizacyjnej katastrofie i potrzebował twardego resetu. Paradoksalnie ten spektakularny upadek okazał się zbawienny - przy Cichej wiele rzeczy poukładano od nowa, a efekty przyszły bardzo szybko.

- Brawo Kibice! Na 5 tygodni przed startem nowego sezonu (!) pobiliśmy klubowy rekord (4525) sprzedanych karnetów! To co? Teraz śrubujemy? - chwalił się Ruch Chorzów na swoim Twitterze.

Ruch Chorzów znów w Ekstraklasie. Na gola czekał 2242 dni