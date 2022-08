Pomocnik Rakowa Częstochowa: „Ważna i liga i puchary”. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po wygranej w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy 2-0 ze Spartakiem w Trnawie, w Częstochowie przygotowują się teraz do kolejnego ligowego spotkania. W niedzielę wieczorem Raków mierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Początek meczu godz. 20.00.



O mecz w Tranawie i ten w Zabrzu pytamy Wiktora Długosza, 22-letniego zawodnika jedenastki spod Jasnej Góry.

- Co do meczu ze Spartakiem, to upał był mega duży, ale obie drużyny grały w takich samych warunkach. Zdecydowała pierwsza połowa. Wytrzymaliśmy pierwszy „strzał” Spartaka, zdobyliśmy bramkę, mecz się dla nas ułożył. Czy ta wygrana 2-0 załatwia sprawę? Absolutnie nie, za nami dopiero pierwsza połowa rywalizacji ze Słowakami, a piłka potrafi być przewrotna. Co do meczu z Górnikiem, to do każdego meczu przygotowujemy się na sto procent. Tak jest i teraz. Ten ligowy mecz jest tak samo ważny jak ten pucharowy i podejdziemy do niego na sto procent – podkreśla młody zawodnik częstochowian.