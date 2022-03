Trener Rakowa Marek Papszun: Naszym celem są puchary. WIDEO WIDEO |

Raków Częstochowa wygrał w Poznaniu z Lechem 1-0, awansował na drugie miejsce w PKO Ekstraklasie i ma tylko punkt straty do Pogoni Szczecin. W tej sytuacji walka o mistrzostwo Polski jest czymś naturalnym, ale szkoleniowiec aktualnego wicemistrza kraju Marek Papszun mówi tak: - To ważne zwycięstwo, bo przybliża nas do celu, a chcielibyśmy po raz drugi zagrać w pucharach. Wygrać przy Bułgarskiej nie jest łatwo, a w tym sezonie nikomu to się jeszcze nie udało - mówił Papszun. Zaznaczył też, że jego drużynie nie tyle się udało, co wypracowała sobie tę wygraną: - Pokazaliśmy dużą dojrzałość, a zdawałem sobie sprawę, że będziemy mieli trudne momenty. Tymczasem według mojej oceny, długimi fragmentami graliśmy na swoich warunkach. Jestem więc zbudowany tym, jak zespół się przygotował do meczu, jak zneutralizował przeciwnika i jeszcze potrafił zadać decydujący cios – skomentował spotkanie w Poznaniu.