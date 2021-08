Rubin - Raków w el. Ligi Konferencji. Trener Marek Papszun o rzutach karnych. Wideo WIDEO |

Przed meczem Rubin - Raków, trener częstochowian Marek Papszun odpowiadał na pytania dziennikarzy. - Mecz z Rubinem to trudne zadanie, ale w przypadku zwycięstwa, sukces będzie smakował lepiej, będzie pełniejszy. Pierwszym meczem daliśmy sobie szansę na to, by awansować i chcemy z tego skorzystać. Konkurs rzutów karnych ostatnio nie jest nam obcy, ostatnio dwukrotnie braliśmy w nim udział. W Superpucharze z Legią i w meczu poprzedniej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy z Suduvą udało się wygrać. Nasz bramkarz dobrze je broni, więc jeśli do nich dojdzie, chcemy kolejny raz udowodnić, że jesteśmy dobrze przygotowani.