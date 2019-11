Zbigniew Boniek o Rakowie Częstochowa. Wideo WIDEO |

- Zadzwonił do mnie prezydent Częstochowy po moim liście, który wystosowałem w sprawie Rakowa. Wystarczyłoby tylko podgrzać murawę i dobudować trybuny. Liczę na to, że szybko zaczną robić konkretne rzeczy, bo dodatkowego czasu dla Rakowa na uzupełnienie braków już nie będzie - prezes PZPN Zbigniew Boniek odniósł się do sytuacji Rakowa Częstochowa i ewentualnej licencji dla tego klubu na grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie.