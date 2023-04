Zagadka nareszcie rozwikłana! Oto nowy trener lidera Ekstraklasy

- Cieszę się, że wszystko zostało utrzymane w tajemnicy. Nie było żadnych wycieków. To dobrze o nas świadczy . Chwilę przed konferencją przez szacunek do drużyny, do sztabu, przekazałem informację. Po minach było widać zaskoczenie - mówił w ubiegłą środę obecny opiekun lidera Ekstraklasy .

Przez tydzień nie doszło do żadnego przecieku w tym temacie. Każdego dnia rozrastało się jednak przypuszczalne grono pretendentów do objęcia schedy po Papszunie. Najczęściej wskazywano na Dawida Szwargę, Janusza Niedźwiedzia i Dawida Szulczka. "Pewnym" faworytem miał być Jacek Magiera, który... ostatecznie wrócił do Śląska Wrocław. W ostatniej fazie do gry weszli również Pavol Stano i Artur Derbin.