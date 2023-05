Gdyby "Wojskowi" wygrali, mieliby osiem punktów straty do Rakowa na trzy kolejki przed końcem sezonu i wciąż matematyczne szanse na dogonienie rywala w tabeli. Stołeczny klub uległ jednak "Portowcom", dzięki czemu Raków już w niedzielę mógł cieszyć się z historycznego sukcesu.

Raków Częstochowa świętuje mistrzostwo Polski. Wzruszające sceny

Piłkarze Rakowa o swoim wielkim sukcesie dowiedzieli się podczas podróży autokarem z Kielc do Częstochowy. By móc od razu nacieszyć się tym triumfie, zespół zrobił postój, a media społecznościowe obiegły nagrania ukazujące, jak zawodnicy gratulują sobie nawzajem i żartują.

Na tym nie koniec świętowania, ponieważ w Częstochowie czekali na piłkarzy kibice "Medalików", którzy razem ze swoimi ulubieńcami rozpoczęli celebracje sukcesu. Zanim jednak zawodnicy wyszli do czekających na nich fanów, miejsce miała wzruszająca scena.