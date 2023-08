Raków Częstochowa przegrał z FC Kopenhaga 0-1 w pierwszym spotkaniu czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Podopiecznych trenera Dawida Szwargi stawia to w złej sytuacji przed rewanżem w Danii, a szanse mistrzów Polski na awans do piłkarskiej elity oceniane są bardzo nisko. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, co pokazał już... rywal Lecha Poznań. Rewanż 30 sierpnia o godz. 21 w Kopenhadze.