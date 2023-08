"Wybuch chaosu" pod stadionem w Kopenhadze. Policja ostrzega przed Polakami

W środowy wieczór w okolicach stadionu Parken w Kopenhadze może panować ogromne zamieszanie. Nie tylko z uwagi na to, że tamtejszy zespół zagra z Rakowem o udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów .

Tuż obok, przy przylegającym do stadionu parku Fælledparken ma odbyć się gigantyczny bieg pod nazwą "DHL Stafetten KBH". Impreza, trwająca od 29 sierpnia do 1 września ma przyciągnąć według duńskich mediów około... 30 tysięcy biegaczy. Taka sama liczba fanów zasiądzie na trybunach stadionu Parken, by oglądać mecz finałowej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.