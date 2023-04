Właściciel Rakowa wybrał już nowego trenera! "Konsultowałem go z Papszunem"

Właściciel Rakowa: Nowy trener jest wybrany

Michał Świerczewski: Konsultowałem ten wybór z Markiem Papszunem

- "Namaszczenie" to za duże słowo. Proszę sobie nie wyobrażać, nie dopowiadać, że wybieram trenerów w Rakowie. To nie jest moja rola - doprecyzował trener Papszun.

- Jeśli Michał prosił mnie o rekomendację, to w wielu tematach, tak jak w tym, bo jestem osobą niedecyzyjną, to zawsze swoją opinią się dzieliłem. Ale to tylko opinia, proszę tego nie odbierać, że to jakieś "namaszczenie" - dodał szkoleniowiec.