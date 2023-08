Właściciel Rakowa skomentował wielki sukces. Wystarczyło jedno słowo

Raków Częstochowa awansował do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. „Medaliki” zremisowały w Baku z Karabachem Agdam 1:1, a dzięki zwycięstwu 3:2 u siebie wygrały dwumecz. Gratulacje dla ekipy Dawida Szwargi sypią się z każdej strony, a głos za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał również właściciel Rakowa, Michał Świerczewski. Zamieścił on wpis, który składa się z jednego słowa. Ale za to bardzo wymownego!