Wizyta w McDonald's zakończy kontrakt bramkarza? Kuriozalna sytuacja w Ekstraklasie

Wiele wskazuje na to, że bramkarska kariera Kristoffera Klaessona w Rakowie Częstochowa zakończy się, zanim na dobre się zaczęła. Norweg, który miał być następcą Vladana Kovacevicia został przyłapany przez kibiców w restauracji McDonald's. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że m.in. przez to w barwach drużyny trenera Marka Papszuna już go nie zobaczymy.