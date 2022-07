Wielkie problemy rywala Rakowa Częstochowa przed meczem

Zespołowi Astany najpierw odpadł środowy trening, który goście chcieli przeprowadzić w porze dzisiejszego meczu. Wszystko przez problemy, które sprawiły, że wylot z Nur-Sułtanu (stolicy Kazachstanu) nie doszedł do skutku o zaplanowanej porze.

W mediach pojawiły się informacje, że powodem były kłopoty techniczne samolotu, ale to nie jest prawdą. Najważniejsi piłkarze z Astany dolecieli do Polski nad ranem, a następnymi rejsami dołączyli kolejni zawodnicy i oficjele.

Rzecznik Rakowa: Problem FK Astana dotyczył wiz wjazdowych na Białoruś

Szczegóły w rozmowie z Interią przedstawił rzecznik prasowy Rakowa, Michał Szprendałowicz.

- Dzisiaj, około 3-4 nad ranem, do Częstochowy dotarła grupa tych piłkarzy, którzy zagrają w meczu, a reszta w ciągu dnia. Ci, co dolecieli później, są zawodnikami z głębokiej rezerwy, a wraz z nimi sztab oraz administracja. Powodem był fakt, że nie wszyscy zawodnicy mieli wizy wjazdowe na Białoruś, a właśnie tam miał lądować ich czarter, a dalej mieli jechać autokarem do Polski. W rezultacie przebukowali czarter na samoloty rejsowe i, w trzech turach, dolecieli na mecz.

Jednocześnie rzecznik Rakowa zaprzeczył, by w zaistniałych okolicznościach w grę wchodziła opcja przełożenia spotkania.

- Od początku byliśmy pewni, że gramy. Tutaj nie było takiego ryzyka, musiałby zaistnieć dużo poważniejszy problem.