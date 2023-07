Ważne ogłoszenie Rakowa. Wszystko w przededniu walki o Ligę Mistrzów

Raków Częstochowa rozpocznie nowy sezon najwcześniej spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy. Mistrzowie Polski inauguracyjny mecz kampanii 2023/2024 rozegrają już we wtorek 11 lipca. Zmierzą się w pierwszym spotkaniu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów z estońską Florą Tallinn. W przededniu być może najważniejszego starcia w historii „Medalików” częstochowski klub miał dla swoich kibiców ważne ogłoszenie. Pozyskał on mianowicie kolejnego sponsora, co naturalnie przełoży się na zasobność budżetu.