W sobotę liga, we wtorek gra w Europie. Trener Rakowa zwrócił na to uwagę

Powinniśmy mieć możliwość odbycia pełnego mikrocyklu, żeby dobrze przygotować się do tego spotkania. Nie chodzi tu o dyspozycję fizyczną zawodników, bo oni w większości lubią grać co 3-4 dni. Gdy jednak w grę wchodzą duże pieniądze i duża stawka, a na boisku mierzą się dwie równe drużyny, wówczas liczą się detale, a nad detalami można pracować, gdy ma się na to pełny tydzień. Mistrz Polski powinien mieć możliwość przygotowania się do spotkania w europejskich pucharach grając w cyklu środa-środa, a nie środa-sobota-środa. Wydaje mi się, że za rok warto to przemyśleć

~ powiedział trener Szwarga.