Trener Rakowa skomentował pucharowy blamaż. Mówi o "kroku do przodu"

W pierwszej kolejce gier grupowych Raków Częstochowa przegrał we wrześniu z Atalantą Bergamo 0-2 na jej terenie. W rewanżu miało być inaczej. Włoski zespół, już pewny awansu do fazy pucharowej, pojawił się w Polsce z mocno rezerwowym składzie.

Raków za burtą europejskich pucharów. Szwarga: Futbol to nie tylko piękno

- To musi boleć. Futbol to nie tylko piękno, ale i trudne chwile. Czuliśmy szansę na awans, ale trzeba sobie z tym poradzić. Sezon jest długi, musimy teraz być skoncentrowani do samego końca, by zakończyć rozgrywki z podniesioną głową. Wszystko po to, by wykonać krok naprzód - stwierdził Szwarga.