To może zgubić Duńczyków? Sami przyznają. Raków ma niepodważalny atut

Przed Rakowem Częstochowa jeden z najważniejszych, a może nawet i najważniejszy mecz w całej historii klubu. Podopieczni Dawida Szwargi podejmą FC Kopenhaga w pierwszej odsłonie dwumeczu z FC Kopenhaga, którego stawką jest awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Duński klub i tamtejsze media w swoich artykułach wprost przyznają, że nie wiedzą zbyt wiele o swoim rywalu, co może stanowić ogromny atut dla mistrza Polski. Transmisję z pierwszego spotkania będzie można oglądać w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi we wtorek o godzinie 21:00.