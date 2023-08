To mogło dać awans Rakowowi. Kluczowa chwila, trener wyjaśnia, co się stało

Sytuacja zdrowotna Arsenicia. Szwarga chciał zmienić taktykę

Trener Dawid Szwarga przeprowadził roszadę dopiero w 84. minucie, a już trzy minuty później Zwoliński doprowadził do wyrównania . Na konferencji prasowej Interia zapytała trenera Szwargę, z czego wynikała tak późna zmiana.

- Zmiana Zwolińskiego była podyktowana sytuacją zdrowotną . Musieliśmy obserwować, co się dzieje z Zoranem [Arseniciem - przyp.]. Nie mogliśmy wykorzystać czwartej-piątej zmiany, żeby nie kończyć meczu w dziesiątkę - odpowiedział Szwarga.

Kto ma zdobywać bramki dla Rakowa?

Szkoleniowiec odniósł się też do faktu, że Marcin Cebula nie zdobył jeszcze w tym sezonie żadnej bramki.

- Oczywiście, to gracze ofensywni powinni mieć najlepsze statystyki goli i asyst. Marcin miał wpływ na rzut karny z Karabachem, na stworzenie wielu sytuacji w meczach eliminacyjnych. My jako sztab nie rozliczamy go tylko ze zdobytych bramek - stwierdził 32-letni trener Rakowa.