To jest nie do uwierzenia, ale Raków naprawdę wyprzedza Bayern czy Real

Te zaskakujące dane przytoczył na Twitterze statystyk AbsurdDB. Przypomniał on, że Raków Częstochowa po rozegraniu 18 meczów w europejskich pucharach ma na koncie aż 11 zwycięstw (jedno po dogrywce, z Rubinem Kazań) i zaledwie dwie porażki - z KAA Gent oraz Slavią Praga rok temu, zresztą po dogrywce.

Łącznie daje to Rakowowi Częstochowa nadzwyczajną średnią punktową 2,22 pkt na mecz, liczoną przy trzech punktach za wygraną i jednym za remis. Co więcej, to winduje Raków na pierwsze miejsce w Europie w całej historii europejskich pucharów, przed takimi gigantami jak Bayern Monachium, Real Madryt czy FC Barcelona.