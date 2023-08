Starcie na trybunach, sędzia już przerwał mecz. Trener ruszył na pomoc

W końcówce środowego spotkania na stadionie Parken doszło do scysji między kibicami z Kopenhagi a przyjezdnymi z Częstochowy. Obie strony obrzucały się różnymi przedmiotami, wskutek czego sędzia musiał na chwilę przerwać grę. Do interwencji rzucił się nawet trener Dawid Szwarga, natychmiast ruszając w stronę kibiców Rakowa i gestykulując, by się uspokoili.