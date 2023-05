Echa skandalu na fecie Rakowa. Jest reakcja częstochowskiego ratusza

Powodem obrazy w kierunku prezydenta miasta ma być stadion Rakowa. Choć jest on nowy, to nie spełnia wymogów licencyjnych europejskich pucharów. Nie ma co ukrywać, że nie wygląda on atrakcyjnie, a do tego może pomieścić zaledwie 5500 widzów.