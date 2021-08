W pierwszym meczu Rakowa i Rubina było 0-0, choć polski zespół miał okazje, by ograć faworyta. Pierwszy i drugi mecz Rakowa i Rubina przedzieliło spotkanie z Wisłą Kraków, które Raków wygrał mimo gry w osłabieniu. Zespół trenera Marka Papszuna ma prawo czuć się dobrze przygotowanym do meczu w Kazaniu. Oto, co trener Marek Papszun powiedział na konferencji prasowej przed meczem Rubin - Raków.





Rubin - Raków. Marek Papszun o roli faworyta i presji

Reklama

- Przed nami trudne zadanie, ale w przypadku zwycięstwa, sukces będzie smakował lepiej, będzie pełniejszy. Pierwszym meczem daliśmy sobie szansę na to, by awansować i chcemy z tego skorzystać. Presja w sporcie zawsze jest, ona musi być. Gdyby jej nie było, nie byłoby należytej determinacji. Nie jesteśmy faworytem, ale jest w nas taka nasza wewnętrzna presja. Rubin gra u siebie i sądzę, że będzie odpowiednio agresywny i będzie chciał pokazać, że jest po prostu mocniejszy - mówił trener Marek Papszun.



Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!



Rubin - Raków. Marek Papszun o boisku w Kazaniu

- Boisko Rubina jest specyficzne i trzeba się do niego przystosować. Z jednej strony wygląda nie najlepiej, z drugiej możliwość operowania piłką na nim nie jest zła, a z trzeciej - słaba jest przyczepność. Trzeba to boisko poczuć, by jako-tako na nim funkcjonować - dodaje szkoleniowiec Rakowa przed meczem z Rubinem.



Rubin - Raków. Marek Papszun o rzutach karnych

- Konkursy rzutów karnych nie są nam obce, ostatnio dwukrotnie braliśmy w nich udział. W Superpucharze z Legią i w meczu poprzedniej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy z Suduvą udało się wygrać. Nasz bramkarz dobrze broni karne, więc jeśli do dojdzie do konkursu, chcemy kolejny raz udowodnić, że jesteśmy do niego dobrze przygotowani - podkreśla Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa przed meczem eliminacji Ligi Konferencji w Kazaniu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Polski. Legia Warszawa - Raków Częstochowa 1-1 (k. 3-4) - ZOBACZ RZUTY KARNE. WIDEO (POLSAT SPORT) Polsat Sport

Rubin - Raków o Ligę Konferencji - gdzie oglądać transmisję?

Eliminacje Ligi Konferencji Europy, stadion w Kazaniu, godz. 18, mecz Rubin - Raków. Transmisja tv i stream online w TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.



BN