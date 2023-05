Raków w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Oto potencjalni rywale

Stało się również jasne, że to właśnie Raków, - który do następnej kampanii przystąpi już pod wodzą nowego szkoleniowca Dawida Szwargi - wystąpi w eliminacjach do elitarnej Ligi Mistrzów. "Medaliki" w klubowym rankingu UEFA mają łącznie 5000 punktów, co sprawia, że znajdą się wśród zespołów nierozstawionych.