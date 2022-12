Raków to jeden z najciekawszych piłkarskich projektów w Polsce od wielu lat. Klub rozwija się nie tylko na niwie sportowej, ale także organizacyjnej. Prężnie działają biuro prasowe, dział sprzedaży czy dział marketingu.

Przede wszystkim jednak to świetne wyniki sportowe napędzają dobrą koniunkturę wokół Rakowa. Dzięki temu klub może pozwolić sobie na kreatywność w mediach społecznościowych. Kolejny tego przykład otrzymaliśmy w czwartkowy wieczór, kiedy "Medaliki" ogłosiły przedłużenie umowy z jednym ze swoich gwiazdorów - Franem Tudorem .

Raków Częstochowa przedłużył kontrakt z Franem Tudorem

Chorwat na Limanowskiego 83 trafił w grudniu 2019 roku. Debiut w czerwono-niebieskich barwach zaliczył 8 lutego 2020 roku w meczu z Lechem Poznań , a swoją pierwszą bramkę zdobył 4 lipca tego samego roku w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. W sierpniu 2022 roku rozegrał 100. mecz w koszulce Rakowa. Łącznie w zespole Medalików zanotował dotychczas 118 występów, zdobywając 8 bramek i zaliczył 27 asyst. 27-latek w ostatnich dwóch sezonach wspólnie z drużyną dwukrotnie świętował Puchar oraz Superpuchar Polski, a także wicemistrzostwo kraju. W obecnym sezonie Chorwat ma na swoim koncie 24 występy, w których trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców oraz dorzucił 6 asyst. - Chcę powiedzieć wszystkim kibicom, że będę dalej dawał z siebie wszystko. Dziękuje za wsparcie, które otrzymałem przez ostatnie trzy lata. Cieszę się, że podpisałem kontrakt do 2027 roku. Mam nadzieję, że nadal będę czuł od Was taką samą energię i miłość - powiedział Fran Tudor, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Z przedłużenia współpracy cieszy się także dyrektor sportowy klubu, Robert Graf. - Fran to dla nas bardzo ważny zawodnik, którego uniwersalność i inteligencja boiskowa pozwalają nam na różne warianty gry. Cieszymy się, że zostaje z nami na dłużej, że zdecydował się na podpisanie wieloletniego kontraktu, ponieważ pokazuje to, że idziemy w dobrym kierunku i tworzymy bardzo dobre środowisko dla rozwoju piłkarzy. Wierzymy, że kolejne udane występy Frana dadzą wiele radości kibicom i przyczynią się do realizacji naszych celów na ten sezon oraz kolejne - zaznaczył dyrektor.