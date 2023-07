Raków wydał ważne ogłoszenie. Zaczyna współpracę z branżą kryptowalut

Cieszymy się bardzo, że zondacrypto wesprze nas w walce o kolejne sukcesy i dołączy do naszej niesamowitej drogi. Po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z firmą z branży kryptowalut, co pokazuje, że stajemy się coraz silniejszą marką na rynku biznesowym. zondacrypto to spółka, która urosła od lokalnej do międzynarodowej i podobnie jak Raków, ma międzynarodowe aspiracje i wielką ambicję, by stale się rozwijać. To są cechy, które naturalnie nas łączą. Na współpracy zyskają klub i sponsor, ale także kibice, którzy będą mogli liczyć na ułatwienia, choćby w kwestii płatności za bilety i karnety. Głęboko wierzę, że to początek wieloletniej, wspólnej przygody obfitującej w sukcesy