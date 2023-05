Raków wciąż ma o co grać. Mistrz Polski poluje na nowy rekord Ekstraklasy

Raków wciąż ma o co walczyć. Chodzi o rekord punktów w Ekstraklasie

" Kolejorz " za kadencji Macieja Skorży zdobył mistrzostwo, mając na koncie właśnie 74 punkty . Jest to oczywiście najlepszy wynik w historii Ekstrakalsy , ponieważ dopiero co przestała obowiązywać zasada podziału tabeli na grupę mistrzowską i spadkową po sezonie zasadniczym.

Dodatkowo liga została rozszerzona do 18 drużyn, co daje większe możliwości w tym zakresie. Takie same zasady panowały również w poprzednim sezonie, ale wówczas Legia Warszawa zdołała uzbierać "jedynie" 64 punkty.