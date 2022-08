22-letni pomocnik to ważna postać wicemistrza i zdobywcy Pucharu Polski. Przed tygodniem w pierwszym pucharowym meczu pomiędzy Spartakiem Trnava, a Rakowem Częstochowa "wpadł" w oko cenionemu i w Słowacji i w Polsce trenerowi Duszanowi Radolskiemu.

Robił im grę

Doświadczony szkoleniowiec, który pracował u nas w takich kubach, jak Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Ruch Chorzów, Polonia Warszawa czy Bruk-Bet Termalica Nieciecza, pytany o to, gra którego z graczy Rakowa najbardziej przypadła mu do gustu, to bez wahania odpowiedział. - Bardzo podobała mi się gra piłkarza z numerem "8" w ich zespole, a chodzi o Bena Ledermana. Kiedy w meczu ze Spartakiem zszedł z murawy, to jego drużyna praktycznie przestała grać. Bardzo dobry chłopak, dobry techniczne, wiele widzący i dobrze się prezentujący - zachwalał doświadczony słowacki szkoleniowiec. Tych walorów młody pomocnik nie zaprezentuje w czwartkowym meczu w Częstochowie. Dlaczego? Wszystko przez uraz barku, jakiego doznał w ostatnim, przegranym przez częstochowian ligowym meczu z Górnikiem w Zabrzu w niedzielę 0-1.

- Ben jest na badaniach i wkrótce się wszystko wyjaśni, ale uraz jest poważny. Piętrzy to przed nami problemy. Natomiast w poprzednim sezonie radziliśmy sobie nie z takimi rzeczami. Owszem, szkoda Bena - jak każdego kontuzjowanego gracza, ale na teraz musimy sobie radzić bez niego - mówi trener częstochowian Marek Papszun.

Szansa dla Bartosza Nowaka

Lederman podobnie pechowo zaczął poprzedni sezon. W jednym z pierwszych spotkań, w pucharowym starciu z litewską Suduvą naderwał więzadło oboczne w kolenie. Musiał wtedy pauzować prawie 3 miesiące. Teraz też wszystko wskazuje na to, że czeka go dłuższy rozbrat z piłką, z dużą szkodą dla częstochowskiej ekipy. Tym samym dołącza do dużej grupy kontuzjowanych graczy Rakowa, którą tworzą kapitanowie Tomas Petraszek i Andrzej Niewulis, a także Marcin Cebula. Kto ze Ledermana w starciu ze Spartakiem i w innych grach? Przed tygodniem wicemistrz Polski ściągnął do siebie za gotówkę Bartosza Nowaka z Górnika Zabrze i zdaje się, że to doświadczony pomocnik może zając miejsce Ledermana w środku pomocy. Wszystkiego dowiemy się dzisiaj o godzinie 18.00. Transmisja meczu Raków Częstochowa - Spartak Trnava w TVP Sport. W pierwszym meczu wicemistrz Polski wygrał na wyjeździe 2-0.

