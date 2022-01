Raków szykuje kolejny transfer z Rumunii. Klub zapłaci nawet do 800 tys. euro

Paweł Czechowski Raków Częstochowa

Raków Częstochowa dopiero co pobił własny transferowy rekord sprowadzając Deiana Sorescu, a już szykuje kolejne wzmocnienie piłkarzem z ligi rumuńskiej. Zdaniem dziennikarza Emanuela Rosu częstochowianie już doszli do porozumienia z FC Botosani i niebawem do "Czerwono-Niebieskich" dołączy obrońca Bogdan Racovitan.

Zdjęcie Bogdan Racovitan w starciu z Bassekou Diabate z Lechii Gdańsk / GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl / NEWSPIX.PL / Newspix